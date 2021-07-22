Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
Новая школа в Петрозаводске не откроется 1 сентября 22
27.07.2021 12:49
«Он боролся до конца»: рыбака из Санкт-Петербурга, пропавшего в Карелии, нашли мертвым 4
27.07.2021 14:01

Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогодних

Новости. Экономика
08:43, 28 Июля 2021
фото: © Росгосстрах

За первые 6 месяцев 2021 года сборы компании «Росгосстрах» составили 48,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года (40,9 млрд рублей).

Выплаты клиентам компании по всем видам страхования выросли к аналогичному периоду прошлого года на 18,4% — до 19,3 млрд рублей. Прибыль до налогообложения за полугодие составила 1,8 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем за первый квартал этого года. Об этом свидетельствует отчетность по ОСБУ старейшего страховщика России, готовящегося отметить в октябре этого года вековой юбилей.

Значительную часть страховой премии «Росгосстраху» принесли обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов и добровольное автострахование, банкострахование, страхование имущества физических и юридических лиц, добровольное медицинское страхование — как классические программы, так и «коробочные» продукты.

В каналах дистрибуции страховых продуктов «Росгосстраха» наиболее значительные темпы роста в первом полугодии продемонстрировали партнерский (115,5%), корпоративный (112,3%) и агентский (109,1%) каналы продаж. Стабильно наращивают продажи розничных полисов «Росгосстраха» и банки материнской группы — «Открытие» и «РГС Банк». Темпы роста по группе за первые 6 месяцев 2021 года составили 172,1%.

«Понятно, что в 2021-м невозможно повторить финансовые показатели прошлого года, когда во втором квартале из-за масштабных карантинных ограничений отмечалось снижение убыточности в автостраховании и личном страховании. Сейчас на результаты нашей деятельности влияют другие факторы, в том числе — и посткарантинные, — поясняет Генеральный директор „Росгосстраха“ Геннадий Гальперин. — В частности, негативное влияние на результат компании оказывают ситуация на инвестиционном рынке, следствием которой стала существенная отрицательная переоценка облигаций. Также выросла убыточность в сегменте личного страхования — мы наблюдаем рост обращений застрахованных в медицинские учреждения. Традиционно в период нестабильности снижается и спрос населения на услуги добровольного страхования, не относящиеся в нашей стране к категории первой необходимости. В то же время стабильные темпы роста во всех ключевых каналах продаж и столь заметное увеличение собранной страховой премии позволяют рассчитывать на то, что юбилейный для „Росгосстраха“ 2021 год будет вписан в его историю как еще один год достижений и побед».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории РФ действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

Новости партнеров

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-07-28 11:00:19
Если правильно понимаю эту витиеватую рекламу (почему без пометки?!), то сборы выросли гораздо больше, чем выплаты. Т.е. "страдальцы"-страховщики, что вечно "терпят убытки" и требуют повышения регулируемых тарифов, опять собрали денег и не заплатили еще больше, чем раньше!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
22.07.2021, 12:12
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц
21.07.2021, 12:51
Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии
22.07.2021, 18:49
Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио

Аналитика

27.07.2021 15:33
Обществоведение
«Если загорелось, тушили сразу» 5
Как в Карелии тушили лесные пожары в советские времена, пока власти не уничтожили авиалесохрану.
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 31
22.07.2021 23:29
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»