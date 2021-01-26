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Счетчик пассажиров в автобусе: для чего он нужен?

Новости. Экономика
11:50, 27 Января 2021
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Оптимизация работы общественного транспорта – приоритетная задача для перевозчиков.

Для привлечения пассажиров проводятся различные работы по улучшению комфортабельности на маршруте, составляется график выхода машин на рейс. Помогает в этом счетчик пассажиров, который подсчитывает количество людей, перевезенных на транспорте. Зная эти данные, можно вести статистику, которая будет полезной для оптимизации работы на маршруте.

Количество пассажиров на маршруте меняется в разное время – в "час-пик" транспорт сильно перегружен, а ночью не всегда удается дождаться автобуса на остановке. Чтобы не работать "в слепую", многие перевозчики используют счетчик для пассажиров. Современное оборудование обеспечивает точный подсчет с минимальной погрешностью.

Счетчик для пассажиров – какая польза?

Счетчик для пассажиров – это оборудование, которое устанавливается при входе для подсчета количества людей, которые вошли в салон. Различают несколько моделей: "контрольная ступенька", видеонаблюдение или инфракрасные датчики. Последний счетчик срабатывает каждый раз, когда человек пересекает невидимый луч возле дверки. Контрольная ступенька реагирует на вес, человека, который наступает на нее.

Наиболее современным является видеонаблюдение – благодаря новым технологиям можно вести точный подсчет пассажиров без ложных срабатываний багажа или на несколько человек, которые одновременно вошли в автобус.

Преимущества использования счетчика для пассажиров:

• по данным можно подсчитать, сколько точно автобусов потребуется на линии в "час-пик";

• при наличии счетчика можно сократить издержки, не гонять транспорт "в холостую";

• оборудование обеспечивает точный подсчет людей, позволяет прогнозировать прибыль с учетом дней недели или праздников;

• с помощью данных со счетчиков с разных маршрутов можно открыть новое, востребованное направление в городе;

• данные со счетчиков используются для ведения статистики, которая может оказаться полезной при отчете в контролирующие организации.

Компания ITLINE предлагает современное оборудование для подсчета количества пассажиров. Точные данные позволяют вести правильную статистику и разрабатывать эффективную стратегию для оптимизации на маршруте. Видеонаблюдение подключается к системе управления транспортом, подсчеты проводятся автоматически на базе программного обеспечения.

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