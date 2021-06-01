Реклама на сайте
Прислать новость
Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карелии 7
01.06.2021 20:16
Мазуровский и другие сбитые летчики 1
01.06.2021 15:44
В Петрозаводске молодые люди обстреляли, а потом подожгли квартиру семьи с ребенком 5
01.06.2021 15:13

Щитовую рекламу на улицах Петрозаводска заменят электронными экранами

Новости. Общество
12:01, 02 Июня 2021
фото: © Архив ТАСС/Юрий Машков

Власти Петрозаводска решили отказаться от размещения традиционных рекламных билбордов на улицах города и заменить их светодиодными экранами.

Такое решение по инициативе администрации карельской столицы приняли сегодня депутаты Петросовета.

«В целях оснащения территории города современными рекламными конструкциями были разработаны предложения, касающиеся замены типа рекламной конструкции „Шитовая установка“ на электронные экраны», — пояснил руководитель городского комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»