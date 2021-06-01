Щитовую рекламу на улицах Петрозаводска заменят электронными экранами

Власти Петрозаводска решили отказаться от размещения традиционных рекламных билбордов на улицах города и заменить их светодиодными экранами.

Такое решение по инициативе администрации карельской столицы приняли сегодня депутаты Петросовета.

«В целях оснащения территории города современными рекламными конструкциями были разработаны предложения, касающиеся замены типа рекламной конструкции „Шитовая установка“ на электронные экраны», — пояснил руководитель городского комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».