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Новости. Общество
08:20, 15 Марта 2019
фото: Seanews.ru

Сделанный в Петрозаводске ботик Петра I доставили в "Артек"

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Точную копию ботика Петра I, одного из старейших сохранившихся кораблей русского флота, привезли в "Артек".

Груз из Карелии везли автотранспортом, сообщает Seanews.

На верфи деревянного судостроения "Варяг" в Петрозаводске, где была построена копия ботика, судно и комплектующие к нему загрузили в тентованный полуприцеп, обшитый изнутри для дополнительной защиты фанерными листами.

Путь длиной более 2,5 тысяч км по территории 11 регионов тягач преодолел за 4 дня. 

Копия ботика Петра предназначена для "Артековской судоверфи", где воспитанники "Школы юных корабелов" собственными силами должны придать судну окончательный вид – установят на нем планшири, банки, кницы и дельные вещи, смонтируют такелаж и паруса. Торжественный спуск на воду ботика запланирован в мае этого года.

По словам и.о. директора "Артека" Константина Федоренко, ребята будут выходить на ботике в море.

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