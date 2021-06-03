Segezha Group и ВЭБ.РФ объединят усилия по проекту создания целлюлозно-бумажного кластера в Карелии

Сегодня, 4 июня, в Санкт-Петербурге АО «Сегежа Запад» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о совместной реализации проекта строительства нового целлюлозно-бумажного завода в Карелии.

В пятницу «на полях» ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге Михаил Шамолин, председатель Совета директоров АО «Сегежа Запад» (Segezha Group, входит в АФК «Система»), а также Артем Довлатов, заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления, и Антон Перин, старший вице-президент ВЭБ.РФ, подписали соглашение о совместной реализации проекта строительства нового целлюлозно-бумажного завода в Карелии.

Финансирование Группы ВЭБ.РФ планируется предоставить на строительство современного целлюлозно-бумажного завода.

Проект обеспечит глубокую переработку заготавливаемой в Карелии балансовой древесины, рост несырьевого экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

АО «Сегежа Запад» в декабре 2020 года подписала трехстороннее соглашение с Минэкономразвития России и Республикой Карелия о защите и поощрении капиталовложений, а также получила статус резидента Арктической зоны РФ.

«ВЭБ.РФ, как ключевой финансовый институт развития, активно поддерживает инвестиционные проекты в Арктической зоне. Наша задача — раскрыть потенциал этой территории и стать мощным драйвером социально-экономического развития Арктики», — сообщил Артем Довлатов.

«Наша цель в Карелии — создать современный биотехнологический комплекс максимально высокого передела древесного сырья. Одновременно будут окончательно урегулированы вопросы экологической обстановки в г. Сегежа, а также налаживания энерго- и теплоснабжения местных жителей. Это амбициозная комплексная задача, требующая консолидации ресурсов в том числе банковского сектора», — отметил Михаил Шамолин.