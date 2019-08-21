Segezha Group превратит Сегежский ЦБК в "уютный комбинат" за 1 млрд рублей

Лесопромышленный холдинг Segezha Group реализует на Сегежском ЦБК программу "Уютный комбинат" по созданию комфортных условий для работы и отдыха сотрудников предприятия на уровне лучших практик мировых лидеров отрасли.

Общий объем инвестиций в "Уютный комбинат" составит 1 млрд рублей. Завершение работ запланировано на начало 2020 года.

Территорию комбината освободят от устаревших и не используемых объектов, построенных в 1930-60-е годы прошлого века. В частности, демонтируют здание старой бумажной фабрики, первого варочного цеха, складских помещений, скипидарного цеха и цеха регенерации технических масел, а также мастерских, подстанций и цеха железобетонных конструкций.

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