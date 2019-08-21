Segezha Group превратит Сегежский ЦБК в "уютный комбинат" за 1 млрд рублей

Новости по теме
Загрузка...
Лесопромышленный холдинг Segezha Group реализует на Сегежском ЦБК программу "Уютный комбинат" по созданию комфортных условий для работы и отдыха сотрудников предприятия на уровне лучших практик мировых лидеров отрасли.
Общий объем инвестиций в "Уютный комбинат" составит 1 млрд рублей. Завершение работ запланировано на начало 2020 года.
Территорию комбината освободят от устаревших и не используемых объектов, построенных в 1930-60-е годы прошлого века. В частности, демонтируют здание старой бумажной фабрики, первого варочного цеха, складских помещений, скипидарного цеха и цеха регенерации технических масел, а также мастерских, подстанций и цеха железобетонных конструкций.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.08.2019, 20:40
18.08.2019, 09:20
15.08.2019, 12:08
20.08.2019, 16:00
Аналитика
20.08.2019 12:05
Обществоведение
Общественники и волонтеры следят за раскопками, которые ведут на мемориальном кладбище "Сандармох" поисковики Российского военно-исторического общества, несмотря на требования родственников расстрелянных не трогать места их захоронений.
19.08.2019 14:09
15.08.2019 13:53
15.08.2019 10:19
Чтиво
19.08.2019 11:20
Без политики
Елена Вольнова – врач Офтальмологического центра Карелии, офтальмолог высшей категории, за плечами которой более двух тысяч операций по лазерной коррекции зрения.
15.08.2019 09:30
14.08.2019 09:34
07.08.2019 11:34
Медиа
Сегодня 10:43
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии