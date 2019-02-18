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Новости. Экономика
10:45, 18 Февраля 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Segezha Group купила полувагоны для доставки щепы на ЦБК в Карелию

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Лесопромышленный холдинг Segezha Group приобрела технику для доставки онежской щепы на Сегежский ЦБК.

Покупкой 32 полувагонов завершен первый этап реализации инвестиционного проекта по приобретению компанией собственного подвижного состава. Намечено приобретение еще порядка 50 вагонов-щеповозов.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

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zanoza
2019-02-18 11:14:07
Даже покупка щеповозов теперь сенсация! Докатился регион!
Евгений
2019-02-18 13:28:28
zanoza, любая сенсация - это новость, но не любая новость - сенсация.
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