Segezha Group купила полувагоны для доставки щепы на ЦБК в Карелию

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Лесопромышленный холдинг Segezha Group приобрела технику для доставки онежской щепы на Сегежский ЦБК.
Покупкой 32 полувагонов завершен первый этап реализации инвестиционного проекта по приобретению компанией собственного подвижного состава. Намечено приобретение еще порядка 50 вагонов-щеповозов.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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