Segezha Group модернизирует деревообрабатывающий завод в Костомукше

Segezha Group обновила парк внутризаводского технологического транспорта на деревообрабатывающем заводе ООО «Карелиан Вуд Кампани» в Костомукше.

Для завода приобретены четыре новых погрузчика - два фронтальных и два вилочных. Фронтальные – предназначены для перевозки/штабелирования неокоренного пиловочника и подачи материалов на лесопиление. Благодаря быстросъемному механизму такие машины позволяют менять грейферный захват на ковш и производить погрузку насыпных материалов. Вилочные – перемещают и штабелируют пиломатериалы в транспортных и реечных пакетах.

«В 2022 году мы продолжим замену внутризаводского транспорта и работы по модернизации. Планируем обновить компрессорное оборудование, систему удаления отходов и рубительную машину, готовимся запустить мощности по строжке пиломатериалов, сейчас ведем монтаж оборудования. Модернизация отражается не только на объемах производства, но и на повышении качества выпускаемой продукции, улучшении экологических показателей работы предприятия», - говорит Антон Цхай, генеральный директор ООО «Карелиан Вуд Кампани».

Для ускоренной модернизации КВК составлен график замены участка сухой сортировки и головного лесопильного оборудования, обновления локальных очистных сооружений. В прошлом году компания заключила контракт на изготовление и поставку первой группы станков линии лесопиления USNR AB (Швеция), монтаж планируется в мае-июне 2022 года. В результате мощность потребления сырья на предприятии вырастет до 270 тыс. м3 в год. На ключевых производственных переделах, участках лесопиления и пакетирования, уже обновлена автоматика, завершены работы по точечной замене ряда изношенных узлов и агрегатов, начаты работы по замене мачт освещения, оборудования общей и технологической сети.

Проект увеличения мощности предприятия предусматривает дальнейшие инвестиции в размере около 1 млрд руб. В итоге, мощность ООО «Карелиан Вуд Кампани» по выпуску пиломатериалов в течение двух лет увеличится с 125 тыс. м3 до 140 тыс. м3.