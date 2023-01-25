Segezha Group обновила электросистему приюта для животных

В г. Сегежа Республики Карелия Segezha Group установила новую электросистему в городской общественной организации помощи бездомным животным «Луч надежды».

Проект реализован в рамках ESG-повестки АФК «Система».

Холдинг откликнулся на просьбу зоозащитников разобраться с проблемой аварийного состояния местного электрооборудования и закупил новое оборудование. За несколько дней задача освещения и энергообеспечения приюта была успешно решена. Так, сотрудники местного предприятия холдинга — Сегежского ЦБК заменили кабельную линию питания щита освещения и розеточных коммуникаций, щит освещения, автоматические выключатели, счётчики, светильники.

«Объем работ был достаточно большой. Нашим электрикам, электромонтёрам пришлось всё полностью заменить. На время работ привезли генератор для стабильного освещения — без него невозможно было разобраться и исследовать накопившиеся технические неполадки», — говорит участник волонтерского движения Segezha Group, главный энергетик Сегежского ЦБК Александр Сиваш.

В Сегеже волонтеры холдинга на постоянной основе помогают общественным организациям «Луч надежды» и «Лада»: благоустраивают территорию, ремонтируют вольеры, строят новые, покупают медикаменты, помогают вывозить мусор. Два года подряд финансировался проект по стерилизации безнадзорных животных.

«Наконец-то наши питомцы живут в нормальных условиях, а не в полутьме. В помещениях, где располагались карантинные вольеры, замыкание электропроводки и неминуемая гибель животных могла произойти в любую секунду. Если честно, казалось, что ситуацию нам никогда не исправить. Найти такую большую сумму на закупку материалов нам не по силам, а найти профессионалов, которые бы все сделали, считали еще большей проблемой. Низкий поклон всей команде электроремонтного цеха Сегежского ЦБК, лично Александру Сиваш за организацию работ, Роману Созину, главному электрику, мастерам Ивану Иванову, Алексею Бичан, Дмитрию Елагину, Сергею Леончик и Михаилу Мокрецову. Это профессионалы своего дела и неравнодушные люди», — поблагодарила волонтеров Олеся Скворцова, руководитель «Луча надежды».

«Быть полезным, помогать тем, кто не защищен и нуждается — это простые истины и зов сердца. Во многом, приходится исправлять ошибки тех, кто поступил с животными безответственно — ведь большинство питомцев оказывается на улице по вине человека. Разумеется, помощь волонтеров сегежским приютам продолжится. Благотворительность в интересах местного городского сообщества — одно из важных направлений деятельности Сегежского ЦБК», — сообщает Натали Карапетян, советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам.