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Segezha Group отмечает юбилей БДМ-11, полмиллиона тонн бумаги за 5 лет

Новости. Общество
10:25, 11 Ноября 2022
фото: © Segezha Group

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Это единственный за последние 30 лет в России проект установки абсолютно новой БДМ для производства различных видов товарной мешочной бумаги.

Пять лет назад на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате — базовом активе Segezha Group в Республике Карелия, состоялся торжественный запуск уникальной бумагоделательной машины (БДМ-11). Современный высокотехнологичный комплекс выпустил за 5 лет почти 0,5 млн тонн крафт-бумаги (более 6 млн км бумажного полотна). Теоретически им можно обернуть земной экватор 150 раз.

Производительность оборудования — 110 тыс. тонн. Конструктивная скорость — 800 м/мин на накате. Обрезная ширина — 4250 мм. Эти характеристики позволили увеличить совокупные производственные мощности Сегежского ЦБК до 400 тыс. тонн бумаги в год. Общая сумма инвестиций по проекту составила 110 млн евро, из которых 80 млн евро — стоимость основного оборудования.

Новую современную машину немецкого концерна Voith в рекордно короткие сроки, за 1,5 года, построила интернациональная команда специалистов из России, Германии, Китая, Финляндии, Бразилии, Хорватии и Чехии. Передовые промышленные и IT-технологии использованы практически во всех ключевых узлах линии производства. Выпускаемая БДМ-11 мешочная бумага не имеет аналогов в России и обладает ценными качественными характеристиками. Среди них — повышенная прочность, которая позволяет увеличить предел допустимых нагрузок для упаковки при меньшем количестве слоев бумаги.

Машина оснащена системой предиктивного качества. В процессе работы она дает оператору 4,5 тыс. индивидуальных электронных сигналов — о состоянии двигателей, клапанов, готовности электрических цепей, наличии и качестве подаваемого сырья, а также других важных параметрах. В местах возможного обрыва бумажного полотна машина оснащена 10 высокоскоростными видеокамерами с разрешением 50 кадров в секунду. Если возникает предаварийная ситуация, электроника мгновенно предупреждает машиниста о проблеме.

Благодаря новой БДМ на комбинате создали более ста высокотехнологичных рабочих мест. Рост промышленных показателей стимулировал дополнительные налоговые отчисления в консолидированные бюджеты республики.

«Для нас это была грандиозная стройка, а для всей индустрии — знаковое событие. БДМ-11 стала новым этапом в работе не только комбината, но и отрасли в целом. Это — великолепный инструмент и результат новейших концептуальных решений в сфере производства мешочной бумаги. 8 ноября 2017 года на одиннадцатой БДМ был намотан первый „золотой“ километр бумаги, в дальнейшем эта машина увеличила наши мощности по бумаге примерно на треть. По объемам производства бумаги для многослойных мешков холдингу принадлежит 1 место в России. Сегодня наше предприятие — единственное в стране, применяющее технологию микрокрепирования, благодаря которой бумага приобретает упругость и прочность», — отмечает генеральный директор АО «Сегежский ЦБК» Петр Поделенюк.  

Градообразующий комбинат в Сегеже — один из лидеров в России по выпуску небеленой мешочной крафт-бумаги. В настоящее время предприятие продолжает модернизировать производство и выполнять экологическую программу. После ввода в строй БДМ-11 на СЦБК был установлен многотопливный котёл, который дал возможность использовать древесные отходы и осадок сточных вод в качестве топлива. Его запуск снизил расход мазута на 30%. Также произведена замена электрофильтров на содорегенерационных котлах, от надежности которых зависит эффективность химических и тепловых процессов. Новые фильтры позволяют улавливать 99,7% выбросов твердых частиц.

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