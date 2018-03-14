Segezha Group планирует сотрудничать с Кондопожским ЦБК в Карелии

Лесопромышленный холдинг Segezha Group намерен развивать партнерские отношения с Кондопожским ЦБК, рассказал президент компании Михаил Шамолин.

"Я не могу вам дать сейчас определенного ответа (на вопрос о покупке Кондопожского ЦБК), потому что только приступил к своим обязанностям. Думаю, в течение ближайшего месяца-двух разберемся, и тогда станет более определенно. Совершенно точно, есть предпосылки, как минимум, к партнерству между Сегежей и Кондопогой", - сказал Михаил Шамолин журналистам в Петрозаводске.

"Мы с Кондопогой не конкурируем, мы находимся в разных сегментах. Кондопога производит газетную бумагу, мы производим упаковку и мешочную бумагу. У нас есть синергия с ними по заготовке леса, потому что они потребляют определенную фракцию леса, остальной лес потребляем мы. Нам есть о чем с ними поговорить", - сказал он. По его мнению, совместная работа двух предприятий будет более эффективной, нежели работа по отдельности.