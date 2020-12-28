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Segezha Group помогает Сегежской ЦРБ

Новости. Общество
16:09, 29 Декабря 2020
фото: © Segezha Group
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На фоне сложной эпидемиологической обстановкой Segezha Group (входит в АФК "Система") оказала финансовую помощь Центральной районной больнице Сегежи в Карелии.

 В порядке добровольного пожертвования лечебному учреждению направлено 419 тыс. рублей на закупку кислородных баллонов и компенсацию затрат перевозки медицинских работников на такси.

Дежурные и лечащие врачи, которые осуществляют забор анализов и занимаются оказанием помощи пациентам на дому, будут пользоваться такси бесплатно. Кислородные баллоны восполнят отсутствие в больнице стационарной кислородной установки.

"В условиях пандемии служебного транспорта не хватает, автомобиль службы такси – это реальная оперативная помощь в борьбе с вирусом. В пиковые периоды заболеваемости у ЦРБ появится дополнительная возможность обслуживания пациентов и выезда врача на дом, развоза медперсонала после ночных смен, и в целом дополнительного контроля и локализации пандемии", – говорит директор по управлению персоналом АО "Сегежский ЦБК" Нелли Лебедева. По её словам сотрудничество лесопромышленников и врачей в борьбе с распространением COVID-19 будет продолжено.

"Врачи, медсестры, фельдшеры и другие наши медработники работают в условиях экстремальной нагрузки, ежедневно борются за жизнь и здоровье пациентов не только с коронавирусом, но и другими болезнями. Благодаря бескорыстной поддержке Segezha Group лечебное учреждение укрепляет свой материальный потенциал. Поддержка лесопромышленников для нас очень важна, прежде всего в интересах населения города", – отмечает главный врач ГБУЗ "Сегежская ЦРБ" Валентина Генералова.

В новом году Segezha Group продолжит оказывать посильную помощь медикам Сегежа.

 

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