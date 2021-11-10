Segezha Group построит в Карелии новый завод клееных деревянных конструкций

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») планирует построить в Сегеже комбинат клееных деревянных конструкций.

Инвестиции составят около 13,4 миллиарда рублей. Мощность завода — 240 тысяч м3. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2023 год. Предприятие будет выпускать клееные изделия для России, ЕС и Японии. Цель холдинга — увеличение объемов выпускаемой продукции глубокой обработки древесины с высокой добавленной стоимостью и расширение географии продаж.

По проекту уже начаты землеустроительные работы, проводится расчистка территории. Также сформирована концепция работы предприятия, продвигается процедура выбора поставщиков основного технологического оборудования. Предпроектную документацию разрабатывает актив Segezha Group — АО «Гипробум».

Завод будет расположен рядом с базовым активом компании в Республике Карелия — АО «Сегежский ЦБК». Образующаяся в процессе производства технологическая щепа будет поступать для переработки на ЦБК, что обеспечит синергию нового предприятия и действующего комбината.

В настоящее время клееные деревянные конструкции (КДК) в составе компании выпускает только АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат». Его мощность по склейке — 100 тысяч м3. По завершении проекта в Карелии общий объем мощностей холдинга по КДК составит 340 тысяч м3, увеличившись, таким образом, почти в три с половиной раза.

«Мы уже получили технические условия на подключение к инженерной инфраструктуре, железнодорожным путям и сетям электроснабжения. Идём по графику», — подчеркивает руководитель проекта Дмитрий Захаров.