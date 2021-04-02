Segezha Group разрабатывает концепцию парка культуры и отдыха для сегежан

Жителей Сегежи просят поделиться мнением о том, каким они хотят видеть городской парк.

Segezha Group (входит в АФК "Система") выделила 3 000 000 рублей на проект, который позволит восстановить бывший парк культуры и отдыха (ПКиО) в Сегеже. Город готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Лесопромышленный холдинг совместно с инициативной группой проводит всю подготовительную работу от оформления заявки до подготовки документации. Заявка на конкурс включает в себя стратегию развития парка по ул. Мира, архитектурно-планировочные решения, экономические механизмы функционирования, а также программу мероприятий, планирующихся к реализации. Для утверждения концепции будущего парка в Сегеже проведут стратегическую сессию. В ходе встречи с горожанами определят событийное и функциональное наполнении территории парка. Горожане смогут внести свои предложения по наполнению и концепции парка. После открытых обсуждений, совместно с инициативной группой проект доработают архитекторы. Если проект будет одобрен на федеральном уровне, Сегежа получит грант в размере 70 миллионов рублей на благоустройство нового ПКиО.

Проект обновления парка в Сегеже актуален для города в течение как минимум последних нескольких лет. Так, 16 января 2019 года в результате открытого голосования по вопросу отбора общественной территории для участия в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях была выбрана общественная территория городского парка (бывший ПКиО) по ул. Мира в Сегеже, как наиболее востребованная и требующая комплексного переосмысления городская территория. Подключившись к проекту в 2021 году, Segezha Group надеется придать импульс идее реставрации парка и помочь городу воплотить ее в жизнь.

"Основная задача – не только эстетическое преображение парка, но и его перепрограммирование. Парк нужно дополнить новыми идеями и досуговыми сценариями. Мы хотим вернуть то, что было дорого многим поколениям сегежанам и сделать его современным. Нам очень важно мнение горожан, каким должен быть парк и, что в нем должно происходить. Предложения, собравшие большинство голосов, будут учтены при разработке концепции развития территории", - сообщила Натали Карапетян, руководитель службы по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью АО "Сегежский ЦБК".

Представитель Segezha Group также пригласила к прямому диалогу активных горожан, представителей некоммерческой сферы и предпринимателей, готовых реализовывать свои проекты на территории парка.

"Сформировавшиеся в последнее время практики благоустройства общественных пространств подразумевают широкое вовлечение горожан на этапе обсуждения проекта. Мнения и предложения жителей города станут определяющими при создании будущего парка", - отметил Владислав Кунин, член инициативной команды заявки города Сегежа, архитектор и градостроитель, председатель секции "Комфортная городская среда" градостроительного совета Союза Архитекторов России.

В рамках участия Сегеже во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды konkurs.gorodsreda.ru в ближайшее время пройдет ряд online и offline мероприятий, в ходе которых будет сформировано общее видение будущего парка.

• Стратегическая сессия состоится 9 апреля 2021 г. в 17.00 в МБУ "Молодежный центр" по адресу: г. Сегежа, ул. Мира, 23. Приглашаются: жители, собственники и арендаторы земельных участков и зданий, расположенных поблизости, активисты и представителей местных сообществ, предпринимателей и все, кому небезразлично будущее этого места.

• Прием предложений от населения будет осуществляться с 02.04 по 26.04 на электронную почту segezha_park@mail.ru

• Анонсы будущих онлайн-мероприятий будут публиковаться на странице проекта в ВКонтакте

Контакты для вопросов и предложений:

Представитель инициативной команды: Иван Пантелеев, 8(916)095-0577, 0950577@mail.ru

Прием предложений осуществляется по следующему адресу (в соответствии с перечнем общественных территорий):

г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а, администрация Сегежского городского поселения, каб. № 11(в рабочие дни: с 09:00 до 12:45 и с 14:00 до 16:00).