Segezha Group, Северный колледж и министерство образования Карелии подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Segezha Group Михаил Шамолин принял участие в церемонии подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области профессионального образования совместно с и.о. министра образования Карелии Натальей Кармазиной и директором ГАПОУ РК "Северный колледж" Ириной Василюк.

Предметом соглашения стало формирование делового партнёрства и взаимодействия при реализации основных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения по профессиям, востребованным на комбинате.

АО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" подключится к подготовке и проведению мероприятий Северного колледжа по профессиональной ориентации молодёжи Сегежи и Сегежского района, к разработке и корректировке учебных планов, а также к подбору преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения.

Предприятие организует для студентов колледжа ознакомительные экскурсии, учебную и производственную практику, предусмотренные образовательными программами.

Студенты с отличной академической успеваемостью, высокими результатами производственной практики, а также активно участвовавшие в социально значимых мероприятиях, смогут претендовать на особую дополнительную стипендию Сегежского ЦБК.

Теперь на выпускных экзаменах будут присутствовать и представители комбината. Выпускникам предложат вакансии на предприятии. Предпочтение отдадут ребятам, хорошо зарекомендовавшим себя в период обучения и производственной практики.

Комбинат продолжит участвовать в создании и укреплении материально-технической базы колледжа. Тем самым предприятие окажет содействие проведению всех видов лабораторных работ и практических занятий, а также осуществлению дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики.

В ближайшее время в продолжение инициативы будет подписан еще один документ, в котором конкретизируются детали "Программы развития и модернизации материально-технической базы ГАПОУ РК "Северный колледж" с учетом потребностей АО "Сегежский ЦБК".