Segezha Group создает на базе ЗАО "Гипробум" "мозговой центр"

На базе института в Санкт-Петербурге Группа создает собственный "мозговой центр" повышения скорости и качества реализации инвестиционных проектов компании.

В начале 2020 года Segezha Group (входит в АФК "Система") приобрела ЗАО "Гипробум" – старейшее российское учреждение, специализирующееся на проектировании целлюлозно-бумажных производств.

В прошлом году "Гипробум" обновил рабочее оборудование и программные продукты, создал сметный отдел, в два раза увеличил команду специалистов-проектировщиков. "Гипробум" задействован в целом ряде важных проектов на АО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" в Карелии: установка и ввод в эксплуатацию гидроразбивателя, модернизация цеха каустизации и регенерации извести, а также оборудования, где используется серная кислота. В работе – технические задания по модернизации производственных процессов Лесосибирского ЛДК №1, Вятского фанерного комбината, Онежского ЛДК, по реконструкции ПАО "Сокольский ЦБК", включающей строительство новой бумагоделательной машины.

В качестве одного из лидеров российского рынка АО "Гипробум" продолжает сотрудничество с другими предприятиями отрасли. Например, был закончен проект новой картоноделательной машины на Усть-Илимском целлюлозно-бумажном комбинате, реализованный совместно с "Сибгипробум" и "Архгибпробум".

На начало 2021 года "Гипробум" подписал новые договоры на общую сумму 112 млн рублей, из них со сторонними заказчиками – на 41,5 млн.

Генеральный директор ЗАО "Гипробум" Вагиз Ильясов отмечает: "Вхождение в Segezha Group дало нам новые возможности – как материально-финансовые, так и профессиональные, творческие. Надеемся, что наше участие в масштабных инвестиционных проектах холдинга с усилившейся командой станет достойным вкладом в общее дело развития активов компании".