Segezha Group установила в Сегеже универсальную спортивную площадку с уличными тренажерами

В Сегеже, рядом с Дворцом спорта в парке, на средства Segezha Group (входит в АФК "Система") обустроена спортивная уличная площадка с тренажерами.

Спортплощадка представляет собой игровое поле с современным прорезиненным покрытием, футбольными воротами, баскетбольными кольцами, волейбольными стойками и сетками, а также пятью уличными тренажерами на различные группы мышц. Спортивное оборудование имеет все необходимые сертификаты соответствия. В месте расположения комплекса на улице Лесокультурная проведено благоустройство и установлена "уличная мебель".

"Segezha Group – социально-ответственная компания. Мы стремимся развивать городскую общественную среду, делаем все возможное, чтобы город становился более удобным и комфортным не только для работы, но и для жизни, в том числе для здорового образа жизни. Для нас важно, что работники комбината, их семьи и жители Сегежи получили дополнительную возможность для оздоровления и поддержания хорошей физической формы. Мы очень рады помочь району в этом добром и полезном деле", – говорит управляющий директор по производству бумаги АО "Сегежский ЦБК" Григорий Иванов.

Программа корпоративной социальной ответственности Segezha Group уделяет важное внимание развитию спортивной инфраструктуры. Так, в рамках благотворительного проекта "Я люблю спорт" компания обустроила шесть открытых спортплощадок и в других регионах: Кирове, Онеге (Архангельская обл.), Лесосибирске (Красноярский край), в селах Мегра и Анненский Мост (Вытегорский район Вологодской обл.) и в Пудоже (Республика Карелия).

Всего в 2020 году на социальное развитие Сегежи Segezha Group направила около 25 млн рублей. Компания продолжит оказывать поддержку городу и в следующем году, в том числе по линии спорта.