890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году 13
17.12.2020 20:40
Умер основатель кафедры информатики и математического обеспечения ПетрГУ Геннадий Сиговцев 1
Сегодня 11:38
В Петрозаводске 45-летний мужчина вышел из дома и не вернулся (ФОТО) 1
17.12.2020 16:18
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз 8
Сегодня 07:25
Путин высказался по поводу скандального видео Дзюбы 7
17.12.2020 23:30
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО) 9
17.12.2020 16:33
Биатлонистка из Петрозаводска показала высокий результат на Всероссийских соревнованиях 6
17.12.2020 18:40

Segezha Group установила в Сегеже универсальную спортивную площадку с уличными тренажерами

Новости. Общество
15:15, 18 Декабря 2020
фото: © Segezha Group
Загрузка...

В Сегеже, рядом с Дворцом спорта в парке, на средства Segezha Group (входит в АФК "Система") обустроена спортивная уличная площадка с тренажерами.

Спортплощадка представляет собой игровое поле с современным прорезиненным покрытием, футбольными воротами, баскетбольными кольцами, волейбольными стойками и сетками, а также пятью уличными тренажерами на различные группы мышц. Спортивное оборудование имеет все необходимые сертификаты соответствия. В месте расположения комплекса на улице Лесокультурная проведено благоустройство и установлена "уличная мебель".

"Segezha Group – социально-ответственная компания. Мы стремимся развивать городскую общественную среду, делаем все возможное, чтобы город становился более удобным и комфортным не только для работы, но и для жизни, в том числе для здорового образа жизни. Для нас важно, что работники комбината, их семьи и жители Сегежи получили дополнительную возможность для оздоровления и поддержания хорошей физической формы. Мы очень рады помочь району в этом добром и полезном деле", – говорит управляющий директор по производству бумаги АО "Сегежский ЦБК" Григорий Иванов.

Программа корпоративной социальной ответственности Segezha Group уделяет важное внимание развитию спортивной инфраструктуры. Так, в рамках благотворительного проекта "Я люблю спорт" компания обустроила шесть открытых спортплощадок и в других регионах: Кирове, Онеге (Архангельская обл.), Лесосибирске (Красноярский край), в селах Мегра и Анненский Мост (Вытегорский район Вологодской обл.) и в Пудоже (Республика Карелия).

Всего в 2020 году на социальное развитие Сегежи Segezha Group направила около 25 млн рублей. Компания продолжит оказывать поддержку городу и в следующем году, в том числе по линии спорта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 6
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
Сегодня 15:20
"Немножечко не успели" 9
17.12.2020 10:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»