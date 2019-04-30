Segezha Group выделит 28 млн рублей на ремонт дороги в Карелии

АО "Сегежский ЦБК" в сотрудничестве с муниципалитетом начинает ремонт "объездной" дороги в Сегеже.

Контракт на реконструкцию дорожного участка протяженностью 1,725 км на отрезке муниципальной дороги "Дамба – Надвоицкое шоссе", по данным сегежской администрации, планируется к заключению до 13 мая.

Сегежский ЦБК оказывает дорожному проекту материальную поддержку в размере 28 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".