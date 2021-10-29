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Segezha Group выпустит корпоративный календарь на 2022 год с фотографиями сотрудниц

Новости. Общество
13:01, 29 Октября 2021
фото: © «Segezha Group»

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12 сотрудниц предприятий лесопромышленного холдинга Segezha Group принимают участие в фотосессии для корпоративного календаря на 2022 год. С фотомоделями работает известный российский фотограф Олег Зотов.

«Это проект на стыке интересов PR, HR и IR. Позиционирование компании, бренда работодателя и привлекательного актива для инвестирования через необычный визуальный формат — корпоративный календарь. Разрушаем стереотип, что лесная сфера — это исключительно мужские профессии, поэтому делаем календарь о наших сотрудницах. 12 героинь — 12 историй. Каждая из историй — судьба и достижения девушки. Сегежа, Сокол, Лесосибирск — разные города, разные производства и профессии. Тема вызвала огромный интерес внутри компании, количество желающих принять в проекте участие возросло. Осуществить задумку помогает профессионал портретного фото Олег Зотов», — рассказывает директор по связям с общественностью Segezha Group Кермен Манджиева.

В лесопромышленной компании, безусловно, трудится больше мужчин, но 35% коллектива — представительницы прекрасного пола. 24% женщин Segezha Group работают на руководящих должностях высшего звена, 35% — среднего и младшего. В совет директоров также входят руководители-женщины. В Отчете об устойчивом развитии Segezha Group гендерной теме посвящен отдельный раздел.

Один из месяцев 2022 года в календаре представит начальник Службы по закупкам Сегежского ЦБК Мальвина Каргу, работающая на целлюлозно-бумажном производстве более 30 лет. Она родом из тунгудских карел — народности севера Карелии. Тунгудский район в настоящее время упразднен – он стал частью Беломорского района Республики Карелия, это местность около Кеми. Мальвина гордится своей работой в компании, видит в своей работе творческое начало: «В процесс погружаюсь полностью, нравится разложить все по полочкам, искать связи, причины и следствия».

Еще одна героиня календаря — Екатерина Виноградова, она представляла холдинг на конкурсе красоты «Королева леса 2021», который традиционно является частью программы Всероссийского чемпионата вальщиков «Лесоруб XXI века». Екатерина — руководитель направления по развитию технологий и новым продуктам на ООО «Сегежская упаковка». Ей нравится решать трудные задачи и разбираться в инновациях. Екатерина считает, что Карелия — настоящая жемчужина Русского Севера, она любит путешествовать по республике, особенно на автомобиле.

В проекте участвует Екатерина Аксютич — инженер-электрик Сегежского ЦБК, которая пришла в компанию из малого бизнеса недавно, во время пандемии, и признается, что стабильное работающее предприятие — гарантия будущего для её семьи. На работе Екатерина постоянно «прокачивает» свои компетенции, сейчас она посещает внутрикорпоративную программу для сотрудников-рационализаторов «Фабрика идей», где обучается «бережливому производству».  

В проекте и директор по инвестициям Сегежского ЦБК Татьяна Балехова. Среди ее главных задач — модернизация комбината на основе наилучших доступных технологий и выполнение комплексной экологической программы. Она также курирует благотворительный проект «Я шагаю по Сегеже» по созданию в городе комфортной инфраструктуры. Татьяна — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и художественной гимнастике, у нее также первый разряд по плаванию.

Названия у календаря пока нет. В компании будут рады любым идеям и предложениям — ими можно поделиться с нами на официальных аккаунтах Segezha Group в социальных сетях или прислать на электронную почту pr@segezha-group.com. Презентация календаря состоится уже в декабре.

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