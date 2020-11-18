Segezha Group запускает первую в России линию нанесения клея на упаковку цифровым способом

На ООО "Сегежская Упаковка" устанавливается новая производственная линия DIGITAL PASTING AM 8135 немецкой машиностроительной компании Windmöller & Hölscher.

Её уникальность в цифровом нанесении клея на упаковку. Данная технология позволит улучшить качество и скорость склейки, повысить качество и экологичность готовой продукции

Выход на производственную мощность в режиме пусконаладки планируется в уже в этом году. Новое оборудование будет выпускать широкий спектр продукции. Цифровая система поперечной и продольной склейки позволит более оперативно менять настройки и изготавливать также небольшие партии. Предприятие сможет гибко реагировать на запросы в том числе малого и среднего бизнеса.

"Запуск линии позволит предприятию в 2021 году увеличить производство мешков на 83 млн. шт. При этом возможности нового оборудования позволят постоянно совершенствовать производственные характеристики выпускаемой продукции", – отметил начальник производства ООО "Сегежская упаковка" Николай Скоробогатов.

Среди первых клиентов – известные производители сухих строительных смесей.