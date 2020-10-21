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Сегежский ЦБК награжден премией "Экспортер года"

Новости. Общество
11:56, 22 Октября 2020
фото: © Segezha Group
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Вице-президент по коммерческой деятельности Segezha Group Александр Харитонов представил АО "Сегежский ЦБК" на торжественной церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Северо-западном федеральном округе.

Мероприятие прошло 17 октября в Архангельске в телевизионном формате на площадке ГТРК "Поморье". В нем участвовали и.о. заместителя председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников, представители АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), АО РОСЭКСИМБАНК, победители и призеры Премии.

Призовой кубок и памятный диплом представителю Сегежского ЦБК вручила заместитель председателя АО РОСЭКСИМБАНК Татьяна Сахарова. Александр Харитонов поблагодарил организаторов, отметив, что залогом успешного развития предприятия стали слаженная работа всех структурных подразделений комбината и умение гибко реагировать на трансформацию рынков.

"У нашей продукции имеется существенный потенциал для реализации на зарубежных рынках. Это, в первую очередь, ее высокое качество при относительно небольшой цене. Правительство республики проводит системную работу по поддержке экспортеров, чтобы появлялось как можно больше новых видов экспортной продукции и ориентированных на экспорт производств. Мы стремимся максимально мотивировать карельский бизнес к активному участию в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", – отметил Вице-премьер Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

АО "Сегежский ЦБК" победило в номинации "Экспортер года в сфере промышленности в категории "крупный бизнес" на региональном этапе по Северо-западному федеральному округу. Далее предстоит участие во втором, федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России".

 

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