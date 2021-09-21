Сегежский ЦБК обещает прекратить вредные выбросы в атмосферу на 99%

Содорегенерационные котлы Сегежского ЦБК, которые являются одним из основных источников вредных выбросов в атмосферу, будут полностью модернизированы к концу 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Segezha Group, которая владеет комбинатом.

«К концу следующего года все содорегенерационные котлы Сегежского ЦБК будут модернизированы и оборудованы современными электрофильтрами… По его завершению, выбросы твердых частиц с СРК в атмосферу будут сведены к минимуму– совокупная эффективность улавливания всех трех фильтров превысит 99%», — говорится в сообщении.

Общая сумма инвестиций в проект модернизации котлов и установки фильтров, начиная с 2016 года, составила более 1,1 млрд рублей.

Подробнее об этом проекте читайте здесь.