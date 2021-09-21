Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Сегежский ЦБК обещает прекратить вредные выбросы в атмосферу на 99%

Новости. Общество
11:24, 29 Сентября 2021
фото: пресс-служба Segezha Group

Новости партнеров

Содорегенерационные котлы Сегежского ЦБК, которые являются одним из основных источников вредных выбросов в атмосферу, будут полностью модернизированы к концу 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Segezha Group, которая владеет комбинатом.

«К концу следующего года все содорегенерационные котлы Сегежского ЦБК будут модернизированы и оборудованы современными электрофильтрами… По его завершению, выбросы твердых частиц с СРК в атмосферу будут сведены к минимуму– совокупная эффективность улавливания всех трех фильтров превысит 99%», — говорится в сообщении.

Общая сумма инвестиций в проект модернизации котлов и установки фильтров, начиная с 2016 года, составила более 1,1 млрд рублей.

Подробнее об этом проекте читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето

Чтиво

Сегодня 12:28
Без политики
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
В петрозаводской библиотеке имени Клюева неожиданно открылась персональная выставка Бадри Топурия.
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
27.09.2021 12:08
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»