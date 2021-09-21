Segezha Group повышает экологичность Сегежского ЦБК

В соответствии с масштабной экологической программой Сегежского ЦБК Segezha Group завершает капитальный ремонт содорегенерационного котла №2 (СРК-2).

В фокусе внимания – пусконаладочные работы на новом электрофильтре, установленном на котле. Он позволит улавливать практически весь объем, более 99%, твердых частиц с этого агрегата. Комплексный подход к модернизации СРК-2 позволит не только повысить эффективность производства целлюлозы, но и ощутимо улучшить его экологические показатели.

Новый электрофильтр вводится в эксплуатацию поэтапно. В настоящее время идёт донастройка программного обеспечения и технологических решений. Его проектирование и подготовка технической документации велись в течение полутора лет. Около года оборудование изготавливалось на Семибратовском заводе газоочистительной аппаратуры (ООО «Финго-Комплекс») в г.Ярославль. Для его доставки в Сегежу потребовалось более 40 большегрузов. Высота готового электрофильтра – сопоставима с шестиэтажным домом. Монтаж осуществляли специалисты компании «Соэнерго +».

Руководитель проектов дирекции по инвестициям АО «Сегежский ЦБК» Павел Дудко высоко оценил командную работу участников проекта: «В течение всех 250 дней работа велась со всей ответственностью, четко и кропотливо. Содорегенерационный котел - один из самых сложных и важных технологических агрегатов предприятия, от его работы во многом зависит экологичность производства. На комбинате таких масштабных капремонтов, при этом одновременно всех СРК, до сих пор не проводилось. Для нашего коллектива проект стал своеобразной проверкой на прочность, и мы ее выдержали».

«В целом удовлетворены совместной работой с Segezha Group. Проект был нестандартным с технической точки зрения. Чувство плеча, взаимовыручка, высокий профессионализм команды Сегежского ЦБК помогли справиться с целым рядом непростых задач и реализовать проект в срок», - комментирует Руслан Муллагильдин, руководитель проекта ООО «СоЭнерго+».

На СРК-4 новый электрофильтр производства Alstom (Франция) успешно работает с 2017 года. Его эффективность – более 99%.

Модернизацией пока не охвачен только один содорегенерационный котел - СРК-3. С 23 сентября он выведен на капитальный останов для начала капитального ремонта и установки нового электрофильтра. Фильтр доставят на комбинат до конца этого года. Ремонт продлится примерно полтора месяца. Новый электрофильтр будет запущен в эксплуатацию в течение 2022 года.

Таким образом, к концу следующего года все содорегенерационные котлы Сегежского ЦБК будут модернизированы и оборудованы современными электрофильтрами. Общая сумма инвестиций в этот масштабный проект, начиная с 2016 года, составила более 1,1 млрд руб. По его завершению, выбросы твердых частиц с СРК в атмосферу будут сведены к минимуму– совокупная эффективность улавливания всех трех фильтров превысит 99%.