Сегежский ЦБК победил во Всероссийском конкурсе "Экспортер года в сфере промышленности"

"Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" Segezha Group стал победителем Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" в Северо-западном федеральном округе.

Комбинат занял первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес".

Управляющий директор Сегежского ЦБК Григорий Иванов считает, что предприятие признано лидером благодаря росту экспортных отгрузок более чем на 35% с 2017 года. Весомым аргументом стала и широкая география зарубежных поставок – микрокрепированная небеленая крафт-бумага комбината представлена на рынках 70 стран.

В настоящее время на Сегежском ЦБК реализуется масштабный проект реконструкции и перевода производства на новые технологии.

"Победа карельских предприятий во всероссийской премии - результат системной работы по продвижению местной продукции на международные рынки. В непростой 2020 год, когда практически каждое предприятие столкнулось с трудностями из-за пандемии, важно помнить о роли, которую играют экспортеры в деле развития экономики республики и страны в целом, - комментирует событие министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев. – Очень важно, что их вклад в развитие отечественной экономики отмечается на государственном уровне".

Единая окружная конкурсная комиссия при участии Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минкомсвязи, РЭЦ, Торгово-промышленной палаты, Фонда содействия инновациям, РСПП определила 11 победителей окружного этапа премии в различных номинациях. Финал конкурса "Экспортер года" пройдет на VII Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 12-13 ноября.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Этот проект был разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Главная задача премии - поощрение лидеров экспортной деятельности и тиражирование лучшего опыта в сфере международной торговли. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В 2020 году заявки на участие подали 1609 российских предприятий в номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере АПК", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий" и "Трейдер года", а также в специальных номинациях – "Прорыв года" и "Новая география".