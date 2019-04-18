Сегежский ЦБК приглашает на работу выпускников

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Дирекция по управлению персоналом Сегежского ЦБК объявила о заинтересованности в приеме на работу выпускников карельских учреждений образования – представителей инженерных и технических специальностей.
"Прежде всего, мы ждем на работу выпускников направлений "Электроэнергетика и электротехника", "Автоматизированные системы управления", "Теплоэнергетика и теплотехника", - рассказала ведущий специалист по оценке и развитию персонала Сегежского ЦБК Елена Зуева.
По ее словам, комбинат готов предложить сотрудникам не только интересную работу.
Что еще готов предложить комбинат, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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