Сегежский ЦБК приглашает на работу выпускников

Дирекция по управлению персоналом Сегежского ЦБК объявила о заинтересованности в приеме на работу выпускников карельских учреждений образования – представителей инженерных и технических специальностей.

"Прежде всего, мы ждем на работу выпускников направлений "Электроэнергетика и электротехника", "Автоматизированные системы управления", "Теплоэнергетика и теплотехника", - рассказала ведущий специалист по оценке и развитию персонала Сегежского ЦБК Елена Зуева.

По ее словам, комбинат готов предложить сотрудникам не только интересную работу.

Что еще готов предложить комбинат, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".