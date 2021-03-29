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Сегежский ЦБК приступает к установке фильтра на содорегенерационном котле СРК-2

Новости. Общество
14:33, 30 Марта 2021
фото: © Segezha Group
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Сегежский ЦБК (Segezha Group входит в АФК "Система") приступил к работам по замене электрофильтра СРК-2.

Более двух лет ушло на разработку и изготовление технологического оборудования.

Демонтаж и монтаж обеспечивает компания "Соэнерго +". Более 80 высококвалифицированных специалистов в марте вели подготовительные работы. В настоящий момент ведутся работы по монтажу накопительных стендов электродной системы нового электрофильтра. Ежедневно ведется укрупнительная сборка системы осадительных и коронирующих электродов. На установку электрофильтра высотой 18 метров уйдёт несколько месяцев. Новый фильтр обеспечит практически полное улавливание твердых частиц с СРК-2 - более 99%.

После замены самого электрофильтра на содорегенерационном котле в июле запланирован капитальный ремонт СРК-2 продолжительностью два месяца. Также в июле будет заменен холодильник известково-регенерационной печи (ИРП-З). В августе и сентябре последовательно произойдет замена холодильников  ИРП-1 и ИРП -2.

Следующий этап – модернизация СРК-3. Капитальный ремонт начнется в октябре и продлится 45 суток. Сейчас проводится тендер и будет определен подрядчик для замены электрофильтра СРК-3. В производственном план-графике эти работы запланированы на апрель 2022 года. В цикле 2021 года запланированы – небольшие предупредительные ремонты оборудования на СРК-4. Здесь уже стоит современный электрофильтр производства французского машиностроительного концерна Alstom. Последовательный ремонт всех трех СРК уже к концу 2021 года ощутимо снизит нагрузку комбината на окружающую среду. Улавливание твердых частиц новыми электрофильтрами на СРК-2 и СРК-4 станет практически полным.

Справочно:

Новый уникальный по конструкции и техническим решениям электрофильтр для Сегежского ЦБК изготовил ООО "Финго-Комплекс" (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры, Ярославль). Более 40 большегрузов потребовалось для доставки составных частей фильтра  в Сегежу.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-30 14:46:59
Это будет способствовать распространению краснокнижных лишайников и увеличению количества диссертаций.
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