Сегодня на планерке в мэрии обсудят перспективы развития коммунальной инфраструктуры Петрозаводска

Прямую трансляцию открытого городского заседания, где обсудят актуальные для города вопросы, можно посмотреть в интернете.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 20 декабря в большом зале городской мэрии состоится очередное открытое планерное совещание. Его посвятят перспективам развития коммунальной инфраструктуры города.

С докладом выступит главный управляющий директор АО «ПКС-Тепловые сети» Александр Сафронов.

Совещание традиционно начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=r1kbocDoAiA

В мэрии напомнили, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия.

Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.

Планерное совещание пройдёт с учетом действующих противоэпидемических требований.