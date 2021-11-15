Сегодня откроется движение по улице Куйбышева в Петрозаводске

Транспортный поток будут контролировать два экипажа ДПС, сообщили в Минтрансе Карелии.

Сегодня открывается движение по улице Куйбышева. Проезд транспорта будет обеспечен с 17 часов. Решение принято с целью разгрузить центр города в предпраздничные дни.

Обращаем внимание, что светофоры работают в тестовом режиме. Изменение схемы движения транспорта будут контролировать два экипажа ДПС. Призываем горожан быть предельно внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в рамках реконструкции улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса построены мост через реку Неглинка и новая развязка на стыке улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса.