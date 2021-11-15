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Сегодня откроется движение по улице Куйбышева в Петрозаводске

Новости. Общество
14:58, 26 Декабря 2021
фото: Минтранс Карелии

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Транспортный поток будут контролировать два экипажа ДПС, сообщили в Минтрансе Карелии.

Сегодня открывается движение по улице Куйбышева. Проезд транспорта будет обеспечен с 17 часов. Решение принято с целью разгрузить центр города в предпраздничные дни.

Обращаем внимание, что светофоры работают в тестовом режиме. Изменение схемы движения транспорта будут контролировать два экипажа ДПС. Призываем горожан быть предельно внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в рамках реконструкции улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса построены мост через реку Неглинка и новая развязка на стыке улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса.

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Комментарии

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Местечковый блогер
2021-12-26 17:05:05
Отличный подарок к новому году для всех автовладельцев
Os
2021-12-26 16:28:07
А по Иссерсона не открывается?
Экспeрд
2021-12-26 16:44:41
Os, нет адресов с такой улицей. Как и с Фаддеевской. Поэтому Куйбышева и не более того.
amez
2021-12-26 15:45:43
Светофоры в тестовом режиме - что это означает, им не верить что ли?
Экспeрд
2021-12-26 15:15:58
Шах и мат вечнонедовольным нытикам
Гость
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