Сегодня после 21.00 с автовокзала Петрозаводска автобусы ходить не будут

Опубликованы изменения работы автовокзала на 31 декабря и 1 января.

В паблике автовокзала Петрозаводска сообщается, что 31 декабря 2018 г. автовокзал открыт до 21.00, после 21.00 никакие рейсы не выполняются. 01 января 2019 г. автовокзал открыт с 09.00, до 09.00 никакие рейсы не выполняются.