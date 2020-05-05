Сегодня Путин проведет совещание о перспективах отмены ограничений

Президент России Владимир Путин проведет совещание с главами регионов о возвращении к "нормальной жизни".

Владимир Путин проведет сегодня, 6 мая, совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этом мероприятии будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал в конце апреля.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", - сказал представитель Кремля.

Так, 28 апреля на совещании с главами регионов Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.