890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Реаниматолог центра по лечению коронавируса в Карелии посоветовал жить сегодняшним днем 4
05.05.2020 16:00
Жителям Карелии, потерявшим из-за коронавируса работу, нечем кормить детей 5
Сегодня 08:52
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше 3
05.05.2020 15:47
Еще один населенный пункт в Карелии закрыли на въезд 6
05.05.2020 19:59
В Карелии пьяный водитель управлял "Жуком"
05.05.2020 15:23

Сегодня Путин проведет совещание о перспективах отмены ограничений

Новости. Общество
11:34, 06 Мая 2020
фото: © Алексей Дружинин/ТАСС
Загрузка...

Президент России Владимир Путин проведет совещание с главами регионов о возвращении к "нормальной жизни".

Владимир Путин проведет сегодня, 6 мая, совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этом мероприятии будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал в конце апреля.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", - сказал представитель Кремля.

Так, 28 апреля на совещании с главами регионов Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)

Аналитика

03.05.2020 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена" 2
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 5
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 17
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 10:08
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»