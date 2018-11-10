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Новости. Общество
10:53, 10 Ноября 2018
фото: ГИБДД Петрозаводска

Сегодня сотрудники МВД отмечают свой профессиональный праздник

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили сотрудников полиции, сообщили в администрации города.

- Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня мы сердечно поздравляем всех, для кого служба в органах внутренних дел стала настоящим призванием, а порой и делом всей жизни.

На сотрудников ведомства по долгу службы возложена обязанность по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, борьбе с преступностью. Даже в свой профессиональный праздник многие из них встречают на службе.

Летом этого года в нашей стране с большим успехом прошел масштабный спортивный праздник - чемпионат мира по футболу. Стояла непростая задача по обеспечению порядка и безопасности гостей и участников чемпионата – футбольных команд и болельщиков, прилетевших в Россию со всего мира. Силы всех сотрудников были объединены для успешного выполнения поставленной задачи.

Особые слова благодарности и признательности ветеранам, которые и после окончания службы остаются в строю, помогая и поддерживая своих молодых коллег, занимают активную гражданскую позицию, участвуют в патриотических мероприятиях нашего города.

В день вашего профессионального праздника от души желаем крепкого здоровья вам и вашим близким и родным, счастья, благополучия, мирного неба и успехов на профессиональном поприще!

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-10 12:49:31
Поздравляю. Людишек следует держать в строгости и почаще пороть на конюшне для профилактики. Особливо навальнят
Гость
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