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Сегодня в Белоруссии выбирают президента

Новости. Политика
19:40, 09 Августа 2020
фото: © Sputnik / Виктор Толочко
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На выборах президента Белоруссии к 14.00 проголосовали более 65% избирателей.

На выборах президента Белоруссии по состоянию на 14.00 проголосовали 65,19 процента избирателей, сообщил Sputnik со ссылкой на замглавы ЦИК Вадима Ипатова.

Как сообщают РИА Новости, лидером по активности населения стала Гомельская область, там на участки пришли более трех четвертей избирателей — 75,83 процента. Также активно голосуют в Могилевской и Брестской областях (72,57 и 63,05 процента соответственно).

В Минске на данный момент бюллетени в урну опустили чуть больше половины избирателей — 52,03 процента.

Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина признала голосование состоявшимся. Для избрания одному из кандидатов нужно получить более 50 процентов голосов.

В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Избирательные участки закроются в 20.00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы экзитполы.

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