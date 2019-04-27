Сегодня в Петрозаводске пройдет "охота" на пьяных за рулем

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Госавтоинспекция столицы Карелии сообщает о старте массовых проверок водителей на трезвость.
В Петрозаводске в субботу пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщает ГИБДД карельской столицы.
"В субботу автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, звоните: 715-900, 78-44-44 (дежурная группа Госавтоинспекции Петрозаводска)", - информирует паблик "Госавтоинспекция Петрозаводска".
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