Сеянцы сосны из Карелии высадили в Мурманской области для будущих поколений

Экологическая акция была проведена, чтобы обеспечить будущим поколениям чистый воздух, сообщили организаторы.

Мурманская область присоединилась к всероссийской акции "Сохраним лес" в рамках национального проекта "Экология".

акануне на территории Мурманского лесничества было высажено 300 сеянцев сосны, выращенных в Карелии и адаптированных к условиям севера, сообщает правительство Мурманской области.

В акции приняли участие более 50 человек: сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона, Мурманского лесничества и авиабазы.

"Для нашего Кольского Севера, где каждое дерево растет больше 20 лет, чрезвычайно важно постоянно пополнять лесной фонд. Это гарантирует будущим поколениям чистый воздух, здоровое питание и все, что к этому прилагается", – отметила заместитель министра природы Екатерина Туйчиева.