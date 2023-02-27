Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте

Мощные подземные толчки прогнозируются по всему миру.

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который предсказал недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, считает, что в марте нынешнего года планету ждут новые мощные подземные толчки. Причем, как пишет «Российская газета», речь идет не просто о землетрясении, а о мегаземлетрясении.

Ученый прогнозирует огромную сейсмическую активность в период с 3 по 7 марта. Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше. В числе самых опасных регионов — юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки. В списке присутствует и Россия: как полагает сейсмолог, разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.