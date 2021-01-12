Сэкономленные на новогоднем фейерверке 800 тысяч рублей передали районной больнице Карелии

"Карельский окатыш" передал Межрайонной больнице №1 800 тысяч рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом.

В конце прошлого года "Карельский окатыш" принял решение не устраивать новогодний фейерверк в Костомукше, а освободившиеся средства направить на борьбу с коронавирусом. Сегодня градообразующее предприятие выполнила свое обещание. Об этом сообщил генеральный директор "Карельского окатыша" Максим Воробьев на своей странице в соцсетях.

"800 тысяч рублей будут переданы Межрайонной больнице №1 для закупки дорогостоящих лекарств для лечения больных коронавирусом. В стационаре есть люди в тяжелом состоянии – именно им и будут предназначаться эти лекарства. Спасибо всем, кто с пониманием отнесся к отмене салюта и других праздничных мероприятий в Костомукше. Благодаря этому удалось избежать вспышки заболевания в период новогодних каникул", - пишет Максим Воробьев.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 281 человека, два человека умерли. Всего с начала пандемии инфицировано 31403 человека, выздоровели 25585, умерли 190 пациентов.