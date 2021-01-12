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За минувшие сутки в Карелии скончались еще двое пациентов, зараженных коронавирусом

Новости. Общество
09:20, 13 Января 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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За время пандемии в Карелии 190 человек умерли от коронавируса, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жители Петрозаводска 82-х и 60 лет. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии достигло 190 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 281 человека. Из этого числа заболевших – 267 человек, из них 81 имеют симптомы средней тяжести, 11 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано 31403 человека, выздоровели 25585, за сутки выписан по выздоровлению 301 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5028,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2349,7 случая, по Северо-Западу – 3952,9.

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