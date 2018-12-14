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Новости. Общество
12:45, 14 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Секретарь Совбеза раскритиковал работу властей Карелии

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев раскритиковал власти Карелии за срыв строительства концертного зала "Карелия-Арена".

Глава Совета безопасности России Николай Патрушев подверг критике власти Карелии за срыв сроков строительства ряда объектов, на которые были выделены деньги из федерального бюджета.

Эта тема обсуждалась сегодня на заседании государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики в Петрозаводске.

В числе объектов, которые до сих пор не построены в Карелии, несмотря на выделение федеральных средств, Патрушев назвал спортивно-концертный зал "Карелия-Арена", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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