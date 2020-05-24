Сельхозпредприятия Карелии пока выполняют обещания по росту производства молока

Сельскохозяйственные предприятия Карелии получили бюджетных субсидии на условиях роста производства молока и пока выполняют это обещание.

Такой вывод следует из анализа показателей отрасли за первый квартал, проведенного министерством сельского хозяйства Карелии.

Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составил 14,7 тыс. тонн, что на 3,3 % выше аналогичного периода 2019 года.

Для получения бюджетных субсидий производители заключили соглашения с Минсельхозом, в которых прописаны обязательства по увеличению показателей в 2020 году.

Чем отличаются обязательства государственных и частных предприятий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".