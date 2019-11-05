Сельхозпроизводство в Карелии упало в 2019 году

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Объём производства продукции сельского хозяйства, включая сельхозпредприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, в январе-сентябре 2019 года сократился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение в Республике Карелия" за отчетный период.
Сокращение производство сельхозпродукции произошло в сопоставимых ценах с тем же периодом прошлого года.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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