Сельхозпроизводство в Карелии упало в 2019 году

Объём производства продукции сельского хозяйства, включая сельхозпредприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, в январе-сентябре 2019 года сократился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение в Республике Карелия" за отчетный период.

Сокращение производство сельхозпродукции произошло в сопоставимых ценах с тем же периодом прошлого года. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".