Подписаться
Новости. Экономика
09:33, 05 Ноября 2019
фото: pixabay.com

Сельхозпроизводство в Карелии упало в 2019 году

Загрузка...

Объём производства продукции сельского хозяйства, включая сельхозпредприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, в январе-сентябре 2019 года сократился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение в Республике Карелия" за отчетный период.

Сокращение производство сельхозпродукции произошло в сопоставимых ценах с тем же периодом прошлого года.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2019-11-05 12:01:22
Ну зато лавку в Москве открывают, правда проект имеет запах традиционного карельского блюда пропущенной рыбы. И коменты кстати отключены. Не спроста :)
Писарев
2019-11-05 11:41:00
Что-то у ветеринара с фермерами не заладилось. И это радует.
кир
2019-11-05 11:13:44
Причем тут баба Валя с северными коэффициентами? Скорей бы уж.
Сеня
2019-11-05 09:50:02
Хм Как обычно , в производстве и с.х никакого позитива нет .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

Аналитика

Сегодня 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем"
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:30
Без политики
Есть ли в Карелии "обманутые дольщики", и как ими не стать 2
Насколько остро стоит в Карелии проблема недобросовестных застройщиков, - мы провели собственный анализ ситуации.
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
31.10.2019 09:24
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
архив чтиво

Медиа

Праздник Марьяне-2019 в Петрозаводске
Сегодня 09:43
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»