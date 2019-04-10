Сельские труженики Карелии получили прибавку к пенсии

Региональное отделение Пенсионного фонда России сообщает, что 988 жителям Карелии повышена пенсия за сельский стаж.

С 1 января 2019 года законом предусмотрено 25-процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности сельским труженикам. На сегодняшний день такую прибавку к пенсии в Карелии получили 988 пенсионеров, сообщается на сайте ПФР.

Подробнее о сумме прибавки читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".