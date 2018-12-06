Сельские жители получат прибавку к пенсии в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил прибавку к пенсиям сельских жителей в следующем году.

Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2019 года на 25% повысится фиксированная выплата к страховой пенсии пенсионерам, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающим в сельской местности, сообщают "Вести Карелии".

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