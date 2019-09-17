Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Петрозаводске

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С 4 по 13 октября пройдет XXV ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Она пройдет на земельном участке на пересечении ул. Инженерной и пр. Октябрьского.
Минсельхоз Карелии приглашает принять участие в юбилейной ярмарке сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, пищевые и перерабатывающие предприятия республики.
Подробную информацию об участии в ярмарке можно узнать в управлении потребительского рынка администрации Петрозаводска (пр. Ленина, 2, т. 71-35-69, ut@petrozavodsk-mo.ru).
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