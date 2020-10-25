Семь больных COVID-19 в Карелии подключены к аппаратам ИВЛ

Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии госпитализированных с коронавирусом.

По информации Михаила Охлопкова, на 26 октября в Карелии госпитализированы 350 человек, заболевших коронавирусом. Из числа попавших в больницы в состоянии средней тяжести находятся 336 пациентов, 7 тяжелобольных, и 7 в крайне тяжелом состоянии - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 26,2%.

Напомним, более 6 тысяч инфицированных COVID-19 зарегистрировано на 26 октября в Карелии. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 94 человек.