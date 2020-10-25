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Семь больных COVID-19 в Карелии подключены к аппаратам ИВЛ

Новости. Общество
09:27, 26 Октября 2020
фото: © Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии госпитализированных с коронавирусом.

По информации Михаила Охлопкова, на 26 октября в Карелии госпитализированы 350 человек, заболевших коронавирусом. Из числа попавших в больницы в состоянии средней тяжести находятся 336 пациентов, 7 тяжелобольных, и 7 в крайне тяжелом состоянии - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 26,2%.

Напомним, более 6 тысяч инфицированных COVID-19 зарегистрировано на 26 октября в Карелии. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 94 человек.

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