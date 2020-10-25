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Более 6 тысяч инфицированных COVID-19 зарегистрировано на 26 октября в Карелии

Новости. Общество
08:52, 26 Октября 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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За время пандемии коронавируса в Карелии зарегистрировано 6026 человек, заразившихся коронавирусом, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 94 человек. Из этого числа заболевших – 82 человека, из них 14 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 52 человека, в Кондопожском районе – 30 человек (Кондопога – 24, село Янишполе - 2, село Кончезеро – 3, поселок Марциальные воды – 1), в Питкярантском районе – 2 человека (Питкяранта и поселок Ляскеля), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Куркиеки), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Чална-1), в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 1, село Толвуя – 2), в Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 2, поселок Шальский – 1, поселок Водла – 1).

Выздоровели еще 13 человек, все в Петрозаводске. Общее число выписанных по выздоровлению пациентов в Карелии составляет 4230 человек.

Умерли за время пандемии в Карелии 47 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 981,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1031,6 случая, по Северо-Западу – 1302,4.

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