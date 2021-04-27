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Семь лет лишения свободы грозит жителю Карелии, который отобрал водку с пивом у подруги детства

Новости. Криминал
10:23, 28 Апреля 2021
фото: © shutterstock.com/Dmitriev Mikhail
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Друг детства забрал водку с пивом у жительницы Петрозаводска, ударил ее по лицу и уехал в Санкт-Петербург, сообщили в МВД республики.

В отдел полиции №3 в Петрозаводске обратилась 51-летняя уроженка Кеми, проживающая в карельской столице. Она рассказала, что её сосед и по совместительству давний приятель, с которым они познакомились ещё на малой родине, напал на неё и похитил принадлежавшее ей имущество.

Женщина пояснила, что в день происшествия она находилась дома и по привычке не заперла входную дверь. Так незваный гость проник в жилище и взял со стола бутылку водки. Затем он забрал из холодильника пивные напитки и направился к выходу. Хозяйка попыталась его остановить, но тот ударил её рукой по лицу, оттолкнул и покинул квартиру.

В отношении 34-летнего ранее судимого подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигурант скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили, что причастный к совершению грабежа житель Карелии находится в Санкт-Петербурге. Полицейские выехали в соседний регион, задержали разыскиваемого и доставили в республику. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мужчина дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-04-28 11:46:07
Даже не знаешь уже что лучше - эта алкашня или либералы, чокнувшиеся на толерантности и "кровавом диктаторе" из бункера. Нам, добрым и светлым, вообще некуда податься.
Никита
2021-04-28 11:52:51
Неравнодушный, всё едино , отстой и там . и там .
Никита
2021-04-28 10:30:04
На " святое " для женщины замахнулся подлец :)
Вася
2021-04-28 10:26:44
вот это будни великой державы,
Беня
2021-04-28 10:54:31
Вася, ну шо поделать, шо у нас нету негров, шоб бороться за их права, как это имеет место быть в натурально великой державе :)
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