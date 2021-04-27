Семь лет лишения свободы грозит жителю Карелии, который отобрал водку с пивом у подруги детства

Друг детства забрал водку с пивом у жительницы Петрозаводска, ударил ее по лицу и уехал в Санкт-Петербург, сообщили в МВД республики.

В отдел полиции №3 в Петрозаводске обратилась 51-летняя уроженка Кеми, проживающая в карельской столице. Она рассказала, что её сосед и по совместительству давний приятель, с которым они познакомились ещё на малой родине, напал на неё и похитил принадлежавшее ей имущество.

Женщина пояснила, что в день происшествия она находилась дома и по привычке не заперла входную дверь. Так незваный гость проник в жилище и взял со стола бутылку водки. Затем он забрал из холодильника пивные напитки и направился к выходу. Хозяйка попыталась его остановить, но тот ударил её рукой по лицу, оттолкнул и покинул квартиру.

В отношении 34-летнего ранее судимого подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигурант скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили, что причастный к совершению грабежа житель Карелии находится в Санкт-Петербурге. Полицейские выехали в соседний регион, задержали разыскиваемого и доставили в республику. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мужчина дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.