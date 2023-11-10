Семь медалей привезли спортсменки из Карелии со всероссийских соревнований по фитнес-аэробике

С 7 по 10 ноября в Москве проходили кубок страны, всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и фестиваль физкультуры.

С 7 по 10 ноября в Москве проходили кубок страны, всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и фестиваль физической культуры, уличного спорта и современного творчества.



9 числа завершились соревнованиях по фитнес-дисциплинам.



Результаты всероссийских соревнований, назвали в Минобразования и спорта республики.



Аэробика, 11-13 лет:



Первое место - команда «Кристалл», тренеры Любовь Смирнова и Яна Гаврилова.



Аэробика, 14-16 лет:



Золото - команда «Глори», тренеры Виктория Канаева, Ксения Гольдфейн и Елизавета Канаева.



Результаты Кубка России:



Аэробика, 17 лет и старше:



Второе место - команда «Спринт», тренер Яна Гаврилова.



Результаты всероссийских соревнований среди студентов:



Аэробика, 14-25 лет:



Золото - команда «Астерия», тренеры Любовь Смирнова и Яна Гаврилова, команда представляла Петрозаводский государственный университет.



Результаты фестиваля:



Спортивная аэробика, 18 лет и старше:



Серебро - Евгения Нестеренко, тренеры Любовь Смирнова и Яна Гаврилова.



Спортивная аэробика, 11-12 лет:



Второе место - Ульяна Прошкина, Ульяна Белякова, тренер Оксана Лаптева.



Бронза - Дарьяна Криволап, Ксения Самылина, тренер Любовь Смирнова.



