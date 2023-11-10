Семь медалей привезли спортсменки из Карелии со всероссийских соревнований по фитнес-аэробике

С 7 по 10 ноября в Москве проходили кубок страны, всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и фестиваль физкультуры.
С 7 по 10 ноября в Москве проходили кубок страны, всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и фестиваль физической культуры, уличного спорта и современного творчества.
9 числа завершились соревнованиях по фитнес-дисциплинам.
Результаты всероссийских соревнований, назвали в Минобразования и спорта республики.
Аэробика, 11-13 лет:
Первое место - команда «Кристалл», тренеры Любовь Смирнова и Яна Гаврилова.
Аэробика, 14-16 лет:
Золото - команда «Глори», тренеры Виктория Канаева, Ксения Гольдфейн и Елизавета Канаева.
Результаты Кубка России:
Аэробика, 17 лет и старше:
Второе место - команда «Спринт», тренер Яна Гаврилова.
Результаты всероссийских соревнований среди студентов:
Аэробика, 14-25 лет:
Золото - команда «Астерия», тренеры Любовь Смирнова и Яна Гаврилова, команда представляла Петрозаводский государственный университет.
Результаты фестиваля:
Спортивная аэробика, 18 лет и старше:
Серебро - Евгения Нестеренко, тренеры Любовь Смирнова и Яна Гаврилова.
Спортивная аэробика, 11-12 лет:
Второе место - Ульяна Прошкина, Ульяна Белякова, тренер Оксана Лаптева.
Бронза - Дарьяна Криволап, Ксения Самылина, тренер Любовь Смирнова.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание