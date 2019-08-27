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Новости. Происшествия
15:19, 27 Августа 2019
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

Семь пьяных дебоширов сняли с поездов, следовавших через Карелию

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Правонарушители сняты с поездов по акту поездной бригады, в отношении каждого из них возбуждены административные производства, сообщает транспортная полиция Карелии.

Так, на станцию Кемь поступила информация, что к прибывающему поезду, сообщением Мурманск-Анапа, требуется наряд полиции. Стражи порядка обнаружили 38-летнего жителя Воронежской области, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. На неадекватное поведение правонарушителя поступили жалобы от пассажиров поезда.

Из пассажирского поезда Мурманск-Минск полицейские высадили 47-летнего жителя Карелии. Пьяный нарушитель не реагировал на замечания поездной бригады и мешал отдыху пассажиров.

За совершение аналогичных правонарушений в пассажирских поездах различных направлений выявлены также пять жителей Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Свердловской областей.

Все правонарушители отстранены от дальнейшего проезда и сняты с поездов по акту о недостойном поведении пассажира.

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