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Десять рабочих погибли на очистных сооружениях под Таганрогом

Новости. Происшествия
20:40, 21 Мая 2021
фото: © "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"/vk.com/rostovnadonu

Десять рабочих погибли в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях, спасатели продолжают поиски еще двух человек.

Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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«Всего девять человек, из них семеро погибших», — изначально сказал собеседник агентства, добавив, что спасатели ведут поиски двоих рабочих после ЧП.

Впоследствии число погибших возросло до десяти человек.

В больницу в Таганроге доставили пять человек. «Все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Таганрога, всем оказана помощь <…> В настоящий момент пять человек [находятся] в больнице», — добавил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил ТАСС, что состояние пострадавших оценивается как различной степени тяжести.

Со своей стороны в ГУ МЧС по региону журналистам сообщили, что получили информацию об отравлении рабочих в поселке Дмитриадовка. «На месте работает звено газодымозащитной службы. Информация уточняется», — говорится в сообщении. В пресс-службе регионального СК добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили о начале проверки. На место происшествия выехали прокурор области Роман Прасков, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Станислав Ковалев и заместитель руководителя следственного управления Максим Щищенко.

Прокуратура региона начала проверку.

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