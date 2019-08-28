Семейная пара с дорогими айфонами задержана на границе Карелии и Финляндии

В Вяртсиля таможенники задержали мужа с женой, которые везли в Финляндию незадекларированные айфоны, сообщает карельская таможня.

"В ходе таможенного контроля в МАПП Вяртсиля сотрудники карельской таможни выявили у семейной пары, въезжающей в Россию из Финляндии, незадекларированные телефоны марки "iPhone", - говорится в сообщении.

Устройства в заводской упаковке по одному у каждого находились среди личных вещей супругов. Они пояснили, что приобретали телефоны для личного пользования. При проверке оказалось, что стоимость каждого гаджета составила 549 евро, что превысило разрешенные стоимостные нормы при ввозе товаров.

С 1 января 2019 года установлена норма перемещения товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей, стоимость которых не превышает 500 евро и общий вес не превышает 25 килограммов.

В отношении супругов были возбуждены дела об административных нарушениях.